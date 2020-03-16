Menü
Haberler ›› Spor ››Kayseri 2. Amatör Küme'de büyük heyecan - Spor

Kayseri 2. Amatör Küme'de büyük heyecan

Kayseri İkinci Amatör Küme'de 4. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

16.03.2020 09:20 | Son Güncelleme: 16.03.2020 09:20
Kayseri 2. Amatör Küme'de büyük heyecan
Kayseri İkinci Amatör Küme'de 4. hafta karşılaşmaları tamamlandı. 3 grupta oynanan 14 maç ile sona erdi. Oynanan karşılaşmalarda bir birinden büyük heyecan yaşanırken, bütün maçlar seyircisiz oynandı.

A Grubu

Gazi Osman Paşaspor 2-1 Yeni Erciyesspor

Kayseri Simya Koleji 3-2 Kayseri İdman Yurdu

İncesu Gençlispor 0-3 Sarızspor

Bünyan Belediyespor 1-3 Yeni Kıranardıspor

B Grubu

Trabzon 3861 Spor 1-3 A.Kızılırmakspor

Güneşli Gençlikspor 1-2 Olimpik Gençlikspor

Erciyes İdmangücü 5-1 Mevlana Yıldızspor

Sindelhöyükspor 5-1 Kılıçaslan Yıldızspor

Kocasinan Gençlikspor 4-1 Cırgalanspor

C Grubu

Cuma Uluçay Talasspor 1-0 Sosun Birlikspor

Fevzi Çakmakspor 2-1 Sümerspor

Pınarbaşı Belediyespor 1-3 Kuşçu Mithatpaşaspor

1966 Turanspor 8-3 Y.B.Şafakspor

Anadolu Yıldızları 3-0 Kayseri Göktürkspor - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Kayseri, Spor

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı Spor
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü Spor
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü
Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı Spor
Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı
İtalyan doktor koronavirüs bulaşan hastaların son anlarını anlattı: Boğularak ölüyorlar Spor
İtalyan doktor koronavirüs bulaşan hastaların son anlarını anlattı: Boğularak ölüyorlar
Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı Spor
Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti Spor
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi Spor
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
Merkel'den Türkçe altyazılı korona çağrısı: Almanya'da herkes üzerine düşeni yapmalı Spor
Merkel'den Türkçe altyazılı korona çağrısı: Almanya'da herkes üzerine düşeni yapmalı