Kayseri 2. Amatör Küme'de büyük heyecan
Kayseri İkinci Amatör Küme'de 4. hafta karşılaşmaları tamamlandı.
16.03.2020 09:20 | Son Güncelleme: 16.03.2020 09:20
Kayseri İkinci Amatör Küme'de 4. hafta karşılaşmaları tamamlandı. 3 grupta oynanan 14 maç ile sona erdi. Oynanan karşılaşmalarda bir birinden büyük heyecan yaşanırken, bütün maçlar seyircisiz oynandı.
A Grubu
Gazi Osman Paşaspor 2-1 Yeni Erciyesspor
Kayseri Simya Koleji 3-2 Kayseri İdman Yurdu
İncesu Gençlispor 0-3 Sarızspor
Bünyan Belediyespor 1-3 Yeni Kıranardıspor
B Grubu
Trabzon 3861 Spor 1-3 A.Kızılırmakspor
Güneşli Gençlikspor 1-2 Olimpik Gençlikspor
Erciyes İdmangücü 5-1 Mevlana Yıldızspor
Sindelhöyükspor 5-1 Kılıçaslan Yıldızspor
Kocasinan Gençlikspor 4-1 Cırgalanspor
C Grubu
Cuma Uluçay Talasspor 1-0 Sosun Birlikspor
Fevzi Çakmakspor 2-1 Sümerspor
Pınarbaşı Belediyespor 1-3 Kuşçu Mithatpaşaspor
1966 Turanspor 8-3 Y.B.Şafakspor
Anadolu Yıldızları 3-0 Kayseri Göktürkspor - KAYSERİ
A Grubu
Gazi Osman Paşaspor 2-1 Yeni Erciyesspor
Kayseri Simya Koleji 3-2 Kayseri İdman Yurdu
İncesu Gençlispor 0-3 Sarızspor
Bünyan Belediyespor 1-3 Yeni Kıranardıspor
B Grubu
Trabzon 3861 Spor 1-3 A.Kızılırmakspor
Güneşli Gençlikspor 1-2 Olimpik Gençlikspor
Erciyes İdmangücü 5-1 Mevlana Yıldızspor
Sindelhöyükspor 5-1 Kılıçaslan Yıldızspor
Kocasinan Gençlikspor 4-1 Cırgalanspor
C Grubu
Cuma Uluçay Talasspor 1-0 Sosun Birlikspor
Fevzi Çakmakspor 2-1 Sümerspor
Pınarbaşı Belediyespor 1-3 Kuşçu Mithatpaşaspor
1966 Turanspor 8-3 Y.B.Şafakspor
Anadolu Yıldızları 3-0 Kayseri Göktürkspor - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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