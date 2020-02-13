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Kayseri 34 yıldır hem şans dağıtıyor hem de kuşları besliyor

34 yıldır hem şans dağıtıyor hem de kuşları besliyorKAYSERİ'de, Milli Piyango seyyar bayiliği yapan Gülten Yaşar (52), 34 yıldır hem şans dağıtıyor hem de kuşları besliyor.

13.02.2020 02:57 | Son Güncelleme: 13.02.2020 02:59
34 yıldır hem şans dağıtıyor hem de kuşları besliyor
KAYSERİ'de, Milli Piyango seyyar bayiliği yapan Gülten Yaşar (52), 34 yıldır hem şans dağıtıyor hem de kuşları besliyor.
Gençliğe ilk adım attığı yıllarda Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı'nı kazanan; ancak maddi imkansızlıklar yüzünden okuluna devam edemeyen 2 çocuk annesi Gülten Yaşar, 34 yıldır milli piyango bileti satıyor. Gülten Yaşar, milli piyango biletiyle insanlara şans dağıtırken, aynı zamanda etrafını saran güvercin ve serçelerle yiyeceklerini paylaşıyor. Uzun zamandan bu yana milli piyango bileti sattığını belirten Gülten Yaşar, "O zamandan bu zaman umut dağıtmaya devam ediyoruz. Evimi bununla geçindiriyorum. Hayvanlarla aramdaki tek şey güvendir. Kedi veya köpek olsun sokaktaki hayvanlar bir kere görsünler geliyorlar. Hayvanlar, insanlar gibi nankör değil. İkinci sefer senin yanına hemen koşup geliyor. Onlara sevgi versek yeter. Yanıma geldiklerinde kuşların kaçmadıklarına şaşırıyorlar" ifadelerini kullandı.
Hem kuşlarımı beslediğini hem de şans dağıttığını söyleyen Yaşar, "İki kızım var ve onları okutuyorum. Evimde de iki kedim var. Sokak hayvanlarını da dolaşıyorum. Onlara sıcak yemek vermeye çalışıyorum. Bizim mesleğimiz sıcak soğuk fark etmiyor. Dışarıda ekmeğimizi kazanmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda çevremdeki hayvanlara faydam olsun istiyorum. Bütün yaratılanları yaratandan dolayı sevmek gerekiyor. Bana evladımı veren yaradan o hayvanı da yaratmış. Ben evladımı da seviyorum, hayvanlarımı da seviyorum" şeklinde konuştu.
Kayseri 34 yıldır hem şans dağıtıyor hem de kuşları besliyor

Kayseri, Güncel

Kaynak: DHA


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