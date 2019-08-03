KAYSERİ 4'ÜNCÜ KATTAN ATLAYAN İKİ KIZ ARKADAŞIN TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

KAYSERİ'de dün sabah saatlerinde girdikleri bunalım sonucu 9 katlı inşaatın 4'üncü katından atlayarak ağır yaralanan Şerife A. (16) ile arkadaşı İrem D.'nin (13) tedavileri sürüyor. İki arkadaşın evden çıkmadan önce ailelerine intihar mektubu yazdıkları öğrenildi.

Olay, dün sabah saatlerinde merkez Melikgazi ilçesi Tınaztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bunalıma girdikleri öne sürülen Şerife A. ve İrem D. sabah saatlerinde evden çıkıp buluştuktan sonra, inşaat halindeki binaya gitti. 14 katlı binanın 4'üncü katına çıkan iki kız çocuğu, birlikte kendilerini boşluğa bıraktı. Ağır yaralanan Şerife A. ve İrem D. ambulans ile Şehir Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Şerifa A. hastanenin yoğun bakım servisine kaldırılırken, İrem D. ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. İki arkadaşın durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, soruşturmayı sürdüren polisin ise iki arkadaşın ailelerin ifadelerini aldığı öğrenildi. Bu arada iki arkadaşın evden çıkmadan önce ailelerine intihar mektubu yazdıkları öğrenildi. Mektuba polis el koydu.

Kaynak: DHA