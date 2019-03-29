29 Mart 2019, 13:46
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Kayseri 6 Evden Hırsızlığa 2 Gözaltı

6 evden hırsızlığa 2 gözaltıKayseri'de 6 evden cep telefonu ve elektronik eşya çaldıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

6 evden hırsızlığa 2 gözaltı

Kayseri'de 6 evden cep telefonu ve elektronik eşya çaldıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlı ekipleri, ilçede 6 evde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı. Evlerden cep telefonu ve diğer elektronik eşyaları çaldıkları belirlenen Ömer Y. (32) ile Mehmet Y. (30), jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. 2 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Jandarma, Kayseri, Güncel
Kaynak: DHA