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Kayseri 74 yaşında yemek kursuna gidiyor

74 yaşında yemek kursuna gidiyorKayseri'de Emine Alkan (74), kızı Sibel Canatan (42) ile haftada 3 gün Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KAYMEK) kapsamında ev yemekleri kursuna katılıyor.

16.12.2019 16:01 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:09
74 yaşında yemek kursuna gidiyor
'de Emine Alkan (74), kızı Sibel Canatan (42) ile haftada 3 gün Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KAYMEK) kapsamında ev yemekleri kursuna katılıyor.
KAYMEK kapsamında Cumhuriyet meydanındaki Göznuru merkezinde verilen kurslara özellikle kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Merkezde yer alan 'ev yemekleri' kursu, hem çalışan kadınlara hem de ev kadınlarına farklı kültürlere ait yemekleri öğrenme imkanı sağlıyor. Kursa kızı Sibel Canatan ile katılan Emine Alkan, ev yemekleri kursunda yeni bilgilere sahip olduğunu ve sosyalleşme anlamında önemli bir kurs olduğunu söyledi. Alkan, Kızımla birlikte 2 yıldır bu kurslara geliyorum. Gezmekten dedikodu yapmaktansa böyle bir kursa gelmeye karar verdik. Bizim için hem değişim olur hem de yeni şeyler öğreniriz. 74 yaşında olmama rağmen bu kursumu kızımla aksatmadan geliyorum. Yaptığımız yemeklerle de sofralar kurarak ailemizi bir arada tutuyoruz. Bu kurslara gelmek beni fiziksel ve zihinsel olarak dinlendiriyor dedi.
Kayseri 74 yaşında yemek kursuna gidiyor

Kayseri, Güncel

Kaynak: DHA


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