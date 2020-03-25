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Kayseri açık cezaevi mahkumları meslek sahibi yapıyor

Kayseri Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan hükümlüler, açılan filografi ve hasır örme kurslarına katılarak meslek sahibi oluyor.

25.03.2020 11:06 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:06
Kayseri açık cezaevi mahkumları meslek sahibi yapıyor
Kayseri Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan hükümlüler, açılan filografi ve hasır örme kurslarına katılarak meslek sahibi oluyor.
Kayseri'nin Bünyan ilçesindeki Açık Ceza İnfaz Kurumunda açılan meslek edindirme kurslarında usta öğreticilerden eğitim alan hükümlüler, bir yandan boş zamanlarını değerlendiriyor diğer yandan da birbirinden güzel ürünler ortaya çıkarıyor.
Kayseri Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Nihat Akpınar , AA muhabirine yaptığı açıklamada, öncelikle kuruma gelen hükümlülerin, eğitim birimleri tarafından eğitim seviyelerinin tespit edildiğini söyledi.
Hiç okuma yazma bilmeyen hükümlülerin birinci kademe okuma kursuna alındığını, bunun dışında ikinci kademe kursları düzenlediklerini belirten Akpınar, "Ayrıca hükümlülerin boş zamanlarını değerlendirmek, onlara katkı sağlamak amacıyla kurs düzenlenmektedir. Şu anda kurumumuzda Kur'an Kursu, filografi, hasır örme eğitimlerimiz devam etmektedir. Buradaki amacımız hükümlülerimizin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak ve toplumla olan bütünleşmelerini desteklemektir." diye konuştu.
"Ocak ayındaki kurslara 100 hükümlü katıldı"
Kurumlarında düzenlenen kurslarda Halk Eğitim Merkezi tarafından görevlendirilen usta öğreticilerin görev aldığını, din eğitiminin ise Diyanet İşleri Başkanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde de bu kurum tarafından görevlendirilen vaizler tarafından verildiğini dile getiren Akpınar, şunları kaydetti:
"Eğitim faaliyetlerimizde amacımız hükümlülerimizin hem bir meslek sahibi olmalarına katkıda bulunmak hem de ürettikleri ürünleri satarak onlara maddi kaynak sağlamak. 2019 yılı içerisinde yaklaşık 250 hükümlümüz, düzenlemiş olduğumuz kurslara ve diğer faaliyetlere katılmıştır. 2020 yılında da kurslarımız ve faaliyetlerimiz devam edecektir. Bu yılın ocak ayında da yaklaşık 100 hükümlümüz düzenlemiş olduğumuz kurslara katılmıştır. Hükümlerimizin ürettiği ürünlerin, düzenlenen bazı sergilerde satışları gerçekleştirilmekte. En son ocak ayı içerisinde Kayseri'de bulunan bir alışveriş merkezinde, kurumlarımızda bulunan hükümlülerin ürettiği ürünlerin sergilendiği bir sergi açılarak halkımıza tanıtımı da gerçekleşmiştir. Stantlarımızda satışa sunulan ürünler hükümlülere maddi katkı sağlamıştır."
"Din eğitimi, psikolojik anlamda katkı sağlıyor"
Düzenlenen kursların hükümlüler üzerinde maddi katkının yanında manevi kazanım da sağladığını kaydeden Akpınar, "Hükümlülerimiz bu eğitimlerde en önemlisi toplumla bütünleşiyor, toplumla olan bağını koparmıyor. Hükümlüler, diğer kurumlardan gelen farklı eğitimcilerden, farklı alanlarda eğitim alarak ailesine, topluma, yarınlarına daha umutla bakabiliyor. Özellikle din eğitiminin psikolojik anlamda çok büyük katkı sağlandığına inanıyorum." dedi.
Hükümlülerin toplumla bütünleşmesi, aileleri ile olan bağlarının güçlenmesi ve toplumdan uzaklaşmamaları amacıyla yürüttükleri kursların devam ettiğini vurgulayan Akpınar, bunun yanında hükümlülerin mutfakta yemek pişirdiğini, kademede araç bakım ve onarımı yaptıklarını ve demir atölyesinde çeşitli faaliyetler yürüttüklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Etiketler : Akpınar, Kayseri, Güncel

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