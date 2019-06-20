20.06.2019 15:21
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Kayseri Adliyesi'nde "nafaka" kavgası

Kayseri Adliyesi

Kayseri Adliyesi'nde boşanma davası sonrası iki grup arasında çıkan kavgada 6 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Adliyesi'nde boşanma davası sonrası iki grup arasında çıkan kavgada 6 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa S. ile eski eşi Yasemin A. arasında 2. Aile Mahkemesi'nde görülen boşanma davasının ardından tartışma çıktı. Verilecek nafaka miktarı konusunda anlaşamayan taraflar, yakınlarının da katılımıyla adliye koridorunda kavga etti.
Adliyede görev yapan polisler kavgaya müdahale ederek, taraflardan Zeynep S, Yasemin A, Ahmet U, Gizem S, Mustafa S. ve Keziban Yıldız S'yi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan 4'ü kadın 6 kişi, adliyedeki polis noktasında tutanak tutulmasının ardından polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA
Polis, Kayseri Adliyesi, Güncel

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