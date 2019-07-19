Haberler» Güncel» Haber

Kayseri Adliyesi sessizliğe büründü

Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen 40 günlük adli tatil yarın itibariyle başlıyor.

19.07.2019 17:06 Kayseri Adliyesi sessizliğe büründü
Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen 40 günlük adli tatil yarın itibariyle başlıyor. Yoğun mesai yapan ve bugün adli yılın son davaları görülen Kayseri Adliyesi akşam 17.00'da mesainin sona ermesiyle birlikte sessizliğe büründü.

20 Temmuz'da başlayacak olan ve 40 gün sürecek adli tatil 1 Eylül tarihine kadar devam edecek. Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davaları görüşecek. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek.

Kayseri Adalet Sarayı'ndaki 1, 2, 3, ve 5. Ağır Ceza Mahkemeleri'nde bu süre içerisinde dava görülmeyecek ancak 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamındaki bazı davaların adli tatilde de görülmesi bekleniyor.

Bir adli yıl boyunca yoğun mesai harcayan Kayseri Adalet Sarayı, bugün adli yılın son davalarının ardından adli tatil ile birlikte adeta sessizliğe büründü. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Kayseri Adliyesi, Kayseri, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:43   Irak kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi (2)
17:42   Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj istifa etti
17:41   Cami kubbesinde mahsur kalan leylekler kurtarıldı
17:41   FSM'de son durum; Ulaştırma Bakanı bayrama kadar açılacağını söyledi
17:41   BURDUR VALİ SEYMENOĞLU KALKINMA AJANSLARI, BAKANLIĞIN İL MÜDÜRLÜĞÜ OLMA YOLUNDA
17:41   ŞİŞLİ'DE HAREKETLİ ANLAR
17:40   Erciş Belediyesinden '2020-2024 Stratejik Plan' hazırlık çalışması