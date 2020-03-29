Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kayseri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer Açıklaması

Koronavirüs salgını ile ilgili alınan önlemler hakkında bilgiler veren Kayseri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, "Virüs kadar korku ve panik de bulaşıcıdır" dedi.

29.03.2020 09:25 | Son Güncelleme: 29.03.2020 09:25
Kayseri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer Açıklaması
Koronavirüs salgını ile ilgili alınan önlemler hakkında bilgiler veren Kayseri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, "Virüs kadar korku ve panik de bulaşıcıdır" dedi.

Kurum olarak hedef kitlelerinin sağlığı için gerekli bütün önlemleri aldıklarını söyleyen Nevzat Özer, "Özellikle bizim hedef kitlemizde kadın, yaşlı, çocuk, engeli ve dezavantajlı kesimin olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle yaşlılarımızın bulunduğu Büyükşehir Belediyemize bağlı huzur evimiz var ve özel yatılı bakım merkezlerimiz var. Özellikle buralarda ağır engeli vatandaşlarımızın kalıyor. Buralara giriş ve çıkışlar oldukça kontrolü bir şekilde yapılmakta. Dezenfektasyon kurallarına çok sıkı bir şekilde uymaktayız ve şu anda iller arası nakilleri bakanlığımız durdurdu. Herhangi bir ilden yaşlılarımızın nakilleri de durduruldu çünkü burada önlem almak durumundayız. Sevgi evlerimizde kalan çocuklarımıza gerek hijyen kurallarına uymaları konusunda çalışmalarımızı bitirdik ve her evde dezenfektasyon kurallarına personellerimiz uymakta. Kadın konuk evlerimizde, il müdürlüğümüzde ve tüm kurumlarımızda giriş ve çıkışlarda gelen vatandaşlarımızın ateşlerini ölçmekteyiz. Personellerimizin de ateşleri ölçülmekte. Bu konuda herhangi bir rahatsızlığı olan vatandaşlarımıza da gerekli önlemleri alıp, sağlık alanlarına yönlendirme yapmaktayız" dedi.

Özer, toplumda endişe ve panik havası oluşturan paylaşımlar yerine koruyup kollayıcı olan paylaşımlara yer verilmesi gerektiğini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bir psikolojik danışman olarak söylemek istediklerim var benim de. Toplumumuzun ve insanlarımızın rahat olması gerekiyor. Bu virüs bulaşıcı ama bilinmeli ki kaygı da, panik ve korku da virüs gibi bulaşıcıdır ve insanları olumsuz yönde etkileyebilir. Özelikle vatandaşlarımızın panik ve korku oluşturan videoları ve yazıları sosyal medya aracılığı ile paylaşmamalarını istirham ediyorum. Bu süreçte daha çok birbirimizi destekleyici, koruyup kollayıcı mesajlar vererek, rahatlatmamız gerekiyor. Devletimiz büyük bir devlet ve bu anlamda her türlü desteği vermeye çalışıyor. Bu anlamda da vatandaş olarak hijyen kurallarına uyması, sosyal ve fiziksel kurallara riayet edilmesi, evde kal uyarılarına özelikle 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın uyması son derece önemli. Diğer önemli nokta da doğru kaynaklardan bilgilerin alınması ve bu kaynakların adresi de devletimizdir. Hepimiz önemli bir sınav veriyoruz ve bu konuda özellikle evde kal çağrıları çok önemli. Önümüzdeki 2 - 3 haftadan sonra tekrar güzel ve sağlıklı günlere döneceğimizden kimsenin şüphesi olmasın diyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Nevzat Özer, Koronavirüs, Kayseri, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Kayseri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer Açıklaması - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs testi pozitif çıkan Başbakan: İşler daha da kötüleşecek Haberler
Koronavirüs testi pozitif çıkan Başbakan: İşler daha da kötüleşecek
Dünyayı sevindiren iddia: ABD’li doktorlar koronavirüsün ilacını buldu Haberler
Dünyayı sevindiren iddia: ABD'li doktorlar koronavirüsün ilacını buldu
12 milyon emeklinin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu Haberler
12 milyon emeklinin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
İyileşen hastaların yarısının, 8 gün daha koronavirüsü yaymaya devam ettiği ortaya çıktı Haberler
İyileşen hastaların yarısının, 8 gün daha koronavirüsü yaymaya devam ettiği ortaya çıktı
Bakan Koca vatandaşlara teşekkür etti: İyi başladık, devam edelim Haberler
Bakan Koca vatandaşlara teşekkür etti: İyi başladık, devam edelim
Turhan neden görevden alındı? Bir konudaki tavrı koltuğundan etti Haberler
Turhan neden görevden alındı? Bir konudaki tavrı koltuğundan etti
İtalya’da koronavirüsten ölenlerin yaş ortalaması belli oldu Haberler
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin yaş ortalaması belli oldu
Fahrettin Koca bu fotoğrafı paylaştı ve halka teşekkür etti: Çok iyi başladık, devam edelim Haberler
Fahrettin Koca bu fotoğrafı paylaştı ve halka teşekkür etti: Çok iyi başladık, devam edelim

Son Dakika Güncel Haberleri

10:07: Hatay'daki volkanik gölü su papatyaları sardı - Haber 10:06: Vefa ekibi, yaşlı çiftin odunlarını da kırdı - Haber 10:06: Vefa Sosyal Destek grubundan Kıbrıs gazisine doğum günü sürprizi - Haber 10:06: Elazığ'da jandarmanın yaşlı ve hastalara desteği sürüyor - Haber 10:06: Altındağ Belediyesince 4 bin aileye sosyal yardım desteği sağlandı - Haber 08:50: Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi - Haberler 08:35: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin yaş ortalaması belli oldu! En fazla ölüm 80-89 yaş aralığında - Haber 07:55: Şehirler arası seyahat kısıtlaması, özel aracını kullananlar için nasıl olacak? İşte yanıtı - Haber 07:36: Tarihe geçen kare! Koronavirüs hastasını dağ başına gömdüler, etrafında hiçbir canlı yok - Haber 21:34: Konya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı - Haber 19:02: Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantina sürecinde doğum yapan Sevda Gül'ü tebrik etti - Haber