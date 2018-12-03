Kayseri Akut Kışa Hazırlanıyor

03 Aralık 2018 Pazartesi 14:34



03 Aralık 2018 Pazartesi 14:34

Kayseri AKUT ekibi, yeni gönüllüleriyle birlikte kış dağ arama kurtarma çalışmaları kapsamında, Erciyes'in zirvesine yürüyüş gerçekleştirdi.Yaklaşan kış ayları öncesinde hazırlıklarını hızlandıran Kayseri AKUT ekibi, Erciyes'in zirvesine yürüyüş düzenledi. Ekibe yeni katılan gönüllülerle beraber hazırlıklarını sürdüren ekip, dağ kazaları, kaybolmalar ve sedyeleme gibi can kurtaran çalışmaları yineledi.Çalışmalar hakkında bilgiler veren AKUT Kayseri Operasyon Sorumlusu Deniz Temel, "AKUT Kayseri olarak zor durumda kalan vatandaşlarımızın imdadına en hızlı şekilde yetişmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her geçen gün çoğalan ekibimizle beraber Erciyes'in zirvesine bir yürüyüş gerçekleştirdik. Karşılaşabileceğimiz risklere karşı gönüllülerimizin farkındalığını artırmak, gerekli eğitimler gerçekleştirmek için çalışmalarımız devam edecek" dedi. - KAYSERİ