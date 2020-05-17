KAYSERİ Almanya'dan Kayseri'ye getirilen 157 kişi, karantinaya alındı

Almanya'dan Kayseri'ye getirilen 157 kişi, karantinaya alındıKoronavirüs tedbirleri kapsamında Almanya'dan Kayseri'ye getirilen 157 Türk vatandaşı, Melikgazi öğrenci yurduna yerleştirildi.

17.05.2020 01:38 | Son Güncelleme: 17.05.2020 01:40
Almanya'dan Kayseri'ye getirilen 157 kişi, karantinaya alındı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Almanya'dan Kayseri'ye getirilen 157 Türk vatandaşı, Melikgazi öğrenci yurduna yerleştirildi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yurda getirilmesi sürüyor. Bu kapsamda Almanya'da yaşayan 157 Türk vatandaşı, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Kayseri Erkilet Havalimanı'na getirildi. Saat 23.50 sıralarında Kayseri'ye inen uçaktaki yolcuların sağlık taraması yapıldı. Kafile, otobüslerle karantina sürecini geçirecekleri Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Melikgazi öğrenci yurduna götürüldü. KAYSERİ Almanya’dan Kayseri’ye getirilen 157 kişi, karantinaya alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Almanya, Kayseri, Güncel, Haber

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