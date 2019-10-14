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Kayseri Amatör Küme

Kayseri Süper Amatör Küme maçında Sağlıkspor rakibi Hacılar Erciyesspor'u 2-0 mağlup etti.

14.10.2019 09:15Kayseri Amatör Küme
Kayseri Süper Amatör Küme maçında Sağlıkspor rakibi Hacılar Erciyesspor'u 2-0 mağlup etti.

Stat: Organize Sanayi Bölge

Hakemler: Necati Selçuk Şahin xx, Ali Etlikçi xx, Levent Yeşilyurt xx

Hacılar Erciyesspor: Barış Aksu x, Uğur Özdemir xx, Ebubekir Beydilli xx, Doğukan Bozkurt Çetin xx, Hüsamettin Sünger x, Murat Mağara x, Samet Kaan Karaca xx, Ahmet Emin Ayata x, Burak Türkmen x, Süleyman Yasa x, Yusuf Karaboğa xx

Sağlıkspor: Yakuphan Kocaoğlu xx, Adem Demircioğlu xx, Hakan Karakaş xxx, Şuayip Ceyhan xxx, Mustafa Yerli xxx, Fatih Çanakçıo xx (Dk. 43 İzzet Karagül xx), Eray Akyol xx, Seyfettin Yesügey xxx, Batuhan Şimşek xxx, Mevlüt Metin xxx (Dk. 65 Erkan Bolat xx), Sadık Yücel xx

Goller: Dk. 46 Mevlüt Metin, Dk. 70 Erkan Bolat (Sağlıkspor)

Kırmızı Kartlar: Dk. 65 Burak Türkmen, Dk. 80 Hüsamettin Sünger (Hacılar Erciyesspor) - KAYSERİ

Spor

Kaynak: İHA

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