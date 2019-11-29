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Kayseri Amatör kümenin taklacısı

Kayseri Süper Amatör Küme lideri Develispor'un golcüsü Mehmet Furkan Ağca taklacı oldu.

29.11.2019 13:31 | Son Güncelleme: 29.11.2019 13:36Kayseri Amatör kümenin taklacısı
Süper Amatör Küme lideri Develispor'un golcüsü Mehmet Furkan Ağca taklacı oldu.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Develispor forması giyen Mehmet Furkan Ağca attığı goller sonrası yaşadığı gol sevinci ile dikkat çekiyor.

Sezon başında Özvatan Gençlikspor'dan Develispor'a transfer olan ve ligde geride kalan 10 haftada 11 gole imza koyan Mehmet Furkan Ağca, her gol sonrasında taklalar atarak tribüne gidiyor.

Kaydettiği goller sonrasında 2-3 kez takla atarak sevincini klasikleştiren Mehmet Furkan Ağca, taraftarların "Taklacı Furkan" diye seslendiği isim haline geldi. - KAYSERİ

Mehmet Furkan, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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