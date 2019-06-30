30.06.2019 17:39
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Kayseri-Ankara karayolunda trafik kazası: 4 yaralı

Kayseri-Ankara karayolunda trafik kazası: 4 yaralı

Kayseri-Ankara karayolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kayseri- Ankara karayolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Ankara karayolunun 52. kilometresinde N.T. yönetimindeki 66 KN 604 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki korkuluklara çarptı. Kazada otomobilde büyük hasar oluşurken, olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı 4 kişiye müdahale etti. Jandarma ve polis ekipleri bir başka kazanın olmaması için yol da önlem alırken, yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Ankara , Kayseri , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
19:00 Denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 arkadaştan 2'si kurtarıldı
18:56 Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü dehşet saçtı.
18:54 Aydos Ormanı'nda yangın çıktı... Helikopterli müdahale havadan görüntülendi
18:48 Hakkari şehidi Teğmen Güngör Dolunay son yolculuğuna uğurlandı
18:44 İzmir'deki yangın yazlık evlere doğru ilerliyor
18:35 Van'da 3.7 büyüklüğünde deprem
18:30 İki otomobil çarpıştı: 8 yaralı