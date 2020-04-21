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KAYSERİ Annesinin maaşını çekmek için karantinadan kaçan şüpheli yakalandı

Annesinin maaşını çekmek için karantinadan kaçan şüpheli yakalandıKORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında karantina altına alınan Kayseri'nin Bünyan ilçesi Akmescit Mahallesinden annesinin maaşını çekmek için kaçan Ahmet S. (55), jandarmanın çalışması sonucu yakalandı.

21.04.2020 14:19 | Son Güncelleme: 21.04.2020 14:22
Annesinin maaşını çekmek için karantinadan kaçan şüpheli yakalandı
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında karantina altına alınan Kayseri 'nin Bünyan ilçesi Akmescit Mahallesinden annesinin maaşını çekmek için kaçan Ahmet S. (55), jandarmanın çalışması sonucu yakalandı.
Akmescit Mahallesi'ne, bir yakınının cenaze töreni için geçen 10 Mart'ta Fransa'dan gelen kişi, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesine başvurdu. Hastanede test yapılan gurbetçi vatandaşın koronavirüs hastalığına yakalandığı belirlendi. Bunun üzerine 600 haneli mahalle, koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 gün önce karantina altına alındı. Jandarma ekipleri önlem alarak mahalleye giriş ve çıkışları kapattı. 14 gün boyunca gözlem altında tutulması kararı verilen mahallede yaşayan Ahmet S. annesinin maaşını çekmek için karantinadan kaçarak, 20 kilometre uzaklıktaki Tomarza ilçesine gitti. Burada durumundan şüphelenilen Ahmet S., jandarma ekipleri tarafından sorgulandı. Kimlik kontrolünde karantina altındaki Akmescit Mahallesinden kaçtığı belirlenen Ahmet S'nin evine götürülmesi için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Ambulansla olay yerine gelen ekipler, Ahmet S'nin ateşini ölçtükten sonra ikamet ettiği eve bıraktı. Jandarma ekipleri, Ahmet S'ye karantina kurallarına uymadığı gerekçesiyle 3150 TL para cezası kesti. KAYSERİ Annesinin maaşını çekmek için karantinadan kaçan şüpheli yakalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Akmescit, Kayseri, Bünyan, Güncel
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