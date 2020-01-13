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Kayseri antikacıların yeni adresi kayseri

Antikacıların yeni adresi KayseriKAYSERİ'nin merkez Talas ilçesinde, her ayın ikinci Pazar günü belediye tarafından kurulan antika pazarında, Türkiye'nin dört bir yanından antikacılar ve antika eşya meraklıları ağırlanıyor.

13.01.2020 01:44 | Son Güncelleme: 13.01.2020 01:50
Antikacıların yeni adresi Kayseri
KAYSERİ'nin merkez ilçesinde, her ayın ikinci Pazar günü belediye tarafından kurulan antika pazarında, 'nin dört bir yanından antikacılar ve antika eşya meraklıları ağırlanıyor.
Talas Belediyesi tarafından tarihi Harman Mahallesi'nde kurulan antika pazarının 4'üncüsü gerçekleştirildi. Türkiye'nin birçok noktasından 45 antikacı esnafının katıldığı antika pazarında, gramofondan taş plağa, Osmanlı kılıçlarından eski paralara kadar çok sayıda antika eşya bulunuyor. Antika eşya meraklıları pazara gelerek, alışverişte bulunuyor.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, antika pazarına her geçen gün ilginin arttığını söyleyerek, Antikacılık farklı bir uğraş, her eşya antika değildir. Antikanın tek olma özelliği vardır, ilk olma özelliği vardır. Buraya gelen misafirlerimiz de bunun bilincinde. Sabahın erken saatlerinden itibaren antika pazarına gelmeye başlıyorlar ki en önce kendileri koleksiyonlara ulaşabilsinler. Bu anlamda, antika pazarımıza gösterilen ilgiden çok memnunuz, vatandaşlarımıza ve katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum dedi.
Antika esnafından Durmuş İşçi ise gelenlerin genellikle üzerinde Osmanlıca yazılı ürünleri merak ettiğini, pazara olan talebin gelecek günlerde daha da artacağını beklediklerini kaydetti.
Kayseri antikacıların yeni adresi kayseri

Kayseri, Türkiye, Talas, Güncel

Kaynak: DHA


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