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Kayseri Asayiş Şube Müdürü Salın, kazada yaralandı

KAYSERİ'de, Asayiş Şube Müdürü İlkay Salın (46) nöbet dönüşü eve giderken kullandığı otomobilin refüje çarpması sonucu yaralandı.

08.03.2020 11:05
Kayseri Asayiş Şube Müdürü Salın, kazada yaralandı

KAYSERİ'de, Asayiş Şube Müdürü İlkay Salın (46) nöbet dönüşü eve giderken kullandığı otomobilin refüje çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, 08.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Serkent kavşağında meydana geldi. Gece nöbetçi emniyet amiri olarak görev yapan Asayiş Şube Müdürü İlkay Salın, nöbet dönüşü evine dönerken kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu kavşakta refüje çaptı. Çarpmanın etkisiyle müdür Salın yaralanırken, kaza sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Salın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürü İlkay Salın'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazanın ardından çok sayıda polis hastaneye koştu.


Kaynak: DHA

Etiketler : Melikgazi, Güncel
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