Kayseri Asayiş Şube Müdürü trafik kazasında ağır yaralandı
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü İlkay Salın (46), geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı.
08.03.2020 10:42
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü İlkay Salın (46), geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı.
Gece nöbetinden evine dönen Salın'ın kullandığı 38 ABF 724 plakalı otomobil, Kocasinan Caddesi'nde kavşakta kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Kazada yaralanan Salın, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
4. sınıf emniyet müdürü Salın'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Gece nöbetinden evine dönen Salın'ın kullandığı 38 ABF 724 plakalı otomobil, Kocasinan Caddesi'nde kavşakta kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Kazada yaralanan Salın, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
4. sınıf emniyet müdürü Salın'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel
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