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Kayseri ASKF Genel Başkanı Soykarcı Açıklaması

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Genel Başkanı Musa Soykarcı, Covid19 salgınının kontrol altına alınması neticesinde amatör müsabakaların oynanabileceğini söyledi.

16.04.2020 16:30 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:30
Kayseri ASKF Genel Başkanı Soykarcı Açıklaması
Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Genel Başkanı Musa Soykarcı, Covid19 salgınının kontrol altına alınması neticesinde amatör müsabakaların oynanabileceğini söyledi.

Tüm ülkeyi etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle karantina günlerinin her kesim için zor geçtiğini belirten ASKF Genel Başkanı Musa Soykarcı, spor camiasının da bu virüsten etkilendiğini ve liglerin ne zaman başlayacağı konusu da alınmış bir karar olmadığını söyledi. Soykarcı, "Beklemedeyiz. Umarım virüs biran önce düşüşe geçer. Seyircisiz de olsa liglerimizi oynayıp bitiririz" dedi.

Kayseri ASKF Genel Başkanı Musa Soykarcı, "Süper Lig Haziran'da başlarsa amatör hayli hayli başlar. Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de Talasgücü Belediyespor ve Yahyalıspor ilimizi temsil ediyor. Bitime 4 hafta var ve ikisinin de hedefi kalmadı. BAL Ligi, Süper Amatör Küme'ye entegre şekilde gittiğini biliyoruz. Ligler oynanırsa bizi temsil eden Yahyalıspor ile Süper Amatör Küme şampiyonunun baraj maçı oynaması gerekiyor. Gerekirse Süper Amatör'de kalan 4 haftayı 2 hafta içerisinde 4 maçı oynayıp sonlandırabiliriz. Böylece baraj maçını da kısa sürede oynatırız" dedi.

Virüs salgınından dolayı amatöre hasret kaldıklarını ancak güzel günlerin yakın olduğunu söyleyen Başkan Soykarcı, "Sağlığımızın, dostluğun kıymetini bilelim. Sahalarda kavga ederiz, küseriz ama yine de aynı gemideyiz, birbirimizi kırmaya gerek yok. Gün gelecek Argıncık Stadı, Erkilet Stadı, Vali Muammer Güler stadı yine şenlenecek. Bu günler geçecek. Yine orada iç içe olacağız. Ligler başladığında söz veriyorum soyunma odalarında sporculara gazozlar benden" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Kayseri, Spor
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