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Kayseri avukat oğlunun eski müvekkilini öldüren baba tutuklandı

Avukat oğlunun eski müvekkilini öldüren baba tutuklandıKAYSERİ'de, avukat oğlunun eski müvekkili olan Ahmet Demir'i (40) adliye önünde çıkan tartışmada tabanca ile vurarak öldüren Mehmet Aslan (68) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

08.01.2020 15:07 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:09
Avukat oğlunun eski müvekkilini öldüren baba tutuklandı
KAYSERİ'de, avukat oğlunun eski müvekkili olan Ahmet Demir'i (40) adliye önünde çıkan tartışmada tabanca ile vurarak öldüren Mehmet Aslan (68) tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Dün meydana gelen olayda avukat Özgür Aslan'ın babası Mehmet Aslan, 'hizmet nedeni ile güveni kötüye kullanma' ile 'dolandırıcılık' suçlarından Kayseri 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Ahmet Demir ile adliyede karşılaştı. Mehmet Aslan, daha önce oğlu ile tartışan Erciyesspor'un mali işlerden sorumlu eski yöneticisi de olan Ahmet Demir ile adliyenin önünde tartışmaya başladı. Kavgaya dönen olayda Mehmet Aslan, tabancayla Ahmet Demir'e ateş etti. Adliye önünde sağlık ekibinin dakikalarca kalp masajı yaptığı Demir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
TUTUKLANDI
Olaydan sonra adliyede bulunan polisler tarafından gözaltına alınan ve Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanan Mehmet Aslan'ın, Ahmet Demir'in kendisine yönelik sosyal medya hesaplarından tehdit ve hareket dolu paylaşımlarda bulunduğunu, bu nedenle can güvenliğini sağlamak için tabanca aldığını söylediği belirtildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Aslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hayatını kaybeden Kayseri Erciyesspor mali işlerden sorumlu eski yöneticisi Ahmet Demir ise merkez Kocasinan ilçesi Argıncık Çarşı Merkez Camii'nde öğlen kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Kayseri avukat oğlunun eski müvekkilini öldüren baba tutuklandı

Mehmet Aslan, Ahmet Demir, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

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