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Kayseri'de akıllara durgunluk veren intihar! Balkondan atlayan kocasını son anda yakaladı ancak kurtaramadı

Kayseri'de 5'inci katındaki evinin balkonundan atlayarak intihara kalkışan vatandaşı, eşi tutmaya çalıştı. Bir süre sonra ceketinden sıyrılarak boşluğa düşen talihsiz vatandaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

18.02.2020 17:38 | Son Güncelleme: 18.02.2020 17:52

Kayseri'de 5'inci kattaki evinin balkonunda intihara kalkışan inşaat bekçisi Saadettin K. (55) eşinin kendisini tutmaya çalışmasına rağmen aşağıya düşerek yaşamını yitirdi.

İnşaat bekçisi Saadettin K, öğle saatlerinde ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan apartmanın 5'inci katındaki evinde balkona çıkarak bilinmeyen bir nedenle intihara kalkıştı. Durumu fark eden Ayşe K, son anda balkona koşarak eşini aşağıya sarktığı sırada yakaladı. Ayşe K, eşini bir süre tutmaya çalıştı.

CEKETİNDEN SIYRILARAK AŞAĞI DÜŞTÜ

Bu sırada çiftin komşuları da aşağıda battaniye açtı. Ayşe K.'nin kollarından tutmaya çalıştığı Saadettin K., kısa süre sonra ceketinden sıyrılarak boşluğa düştü. Alt kat balkon demirlerine çarparak battaniyenin üzerine düşen Saadettin K., ağır yaralandı. Saadettin K., verilmesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Eşinin ceketi elinde kalan ve sinir krizi geçiren Ayşe K. da hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Saadettin K, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kayseri'de akıllara durgunluk veren intihar! Balkondan atlayan kocasını son anda yakaladı ancak kurtaramadı

Yavuz Selim Mahallesi, Kocasinan, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


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