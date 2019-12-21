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Kayseri-balkondan düşen inşaat ustası yaralandı

Balkondan düşen inşaat ustası yaralandıKAYSERİ'de, inşaat ustası Bekir İncekeçeci (50), sıva yaptığı 2'nci kattaki evin balkonundan düşerek yaralandı.

21.12.2019 14:03 | Son Güncelleme: 21.12.2019 14:06
Balkondan düşen inşaat ustası yaralandı
KAYSERİ'de, inşaat ustası Bekir İncekeçeci (50), sıva yaptığı 2'nci kattaki evin balkonundan düşerek yaralandı.
Olay, saat 10.30 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi Örnekevler Mahallesi Salih Avgın Caddesi'ndeki 6 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Ali O'ya ait evde tadilat yapan Bekir İncekeçeci, balkon tavanında sıva yaparken dengesini kaybedip, beton zemine düştü. Yaralanan İncekeçeci, çağrılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri-balkondan düşen inşaat ustası yaralandı

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Kaynak: DHA


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