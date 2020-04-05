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Kayseri Barosu'ndan 5 Nisan Avukatlar Günü'ne özel video

Kayseri Barosu üyeleri, hazırladıkları videoyla hem 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutladı hem de "evde kal" çağrısı yaptı.

05.04.2020 14:18 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:18
Kayseri Barosu'ndan 5 Nisan Avukatlar Günü'ne özel video
Kayseri Barosu üyeleri, hazırladıkları videoyla hem 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutladı hem de "evde kal" çağrısı yaptı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 5 Nisan Avukatlar Günü etkinliklerinin iptal edilmesi üzerine Kayseri Barosu üyesi avukatlar, evlerinde çektikleri videolarla hem günlerini kutladı hem de koronavirüs salgını dolayısıyla Sağlık Bakanlığınca başlatılan "evde kal" çağrısına destek verdi.
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın ve Kayseri Baro Başkanı Cavit Dursun'un yanı sıra çok sayıda avukatın katkı sağladığı videoda, "Salgınla canla başla mücadele eden tüm sağlık çalışanlarına ve bilim adamlarına takdir, teşekkür ve şükranlarımızı sunuyoruz. Sağlığımızın kıymetini, bireyselciliğin değil toplumunu önemini, dili, dini, rengi ne olursa olsun tüm nisanlığın ortak değerlerini, tek başımıza bir hiç olduğumuzu anlıyoruz ve hissediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Bir ve beraber olmanın önemi vurgulanan videoda avukatlar, şunları kaydetti:
"Yürümenin, gezmenin, tokalaşmanın, sarılmanın önemini, yakınlarımızın değerini ve şikayet ettiğimiz birçok şeyin aslında ne kadar büyük bir nimet olduğunu görüyoruz. Bu zorlu sürecin ülkemizde hoşgörünün, birlik ve beraberliğin, ifade hürriyetinin, karşılıklı saygı ve sevginin artmasına vesile olmasını umut ediyoruz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı, hukuk devleti ilkesinin gereğidir. Hukuk da yargı da devlet de savunma hakkı da insanlarımız içindir. Bu nedenlerle tüm halkımızı bütün bu kavramlara, kurumlara ve değerlere sahip çıkmaya çağırıyoruz. 5 Nisan Avukatlar Günü avukat bireyler olarak bizim değil, her şeyden önce Türk milletinin günüdür. 5 Nisan demek savunma hakkı, adil yargılanma hakkı, hukuki güvenlik ve geleceğe güvenle bakmak demektir. Bütün bu nedenlerle tüm halkımızın, milletimizin, hakkın ve halkın temsilcileri olan avukatların 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyoruz. Sağlık çalışanlarımız için büyüklerimiz için çocuklarımız için aydınlık yarınlarımız için evde kal Türkiye'm, evde kal Kayseri'm. Hayat eve sığar."

Kaynak: AA

Etiketler: Kayseri, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Kayseri Barosu'ndan 5 Nisan Avukatlar Günü'ne özel video - Haberler

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