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Kayseri Barosundan "23 Nisan'da İstiklal Marşı minarelerden okunsun" talebi

Kayseri Barosu Başkanı Cavit Dursun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği dilekçeyle 23 Nisan akşamı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı olması nedeniyle, İstiklal Marşı'nın minarelerden okunmasını önerdi.

17.04.2020 10:20 | Son Güncelleme: 17.04.2020 10:20
Kayseri Barosundan
Kayseri Barosu Başkanı Cavit Dursun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği dilekçeyle 23 Nisan akşamı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı olması nedeniyle, İstiklal Marşı'nın minarelerden okunmasını önerdi.
Kayseri Barosu Başkanlığı adına, Cumhurbaşkanlığı makamına gönderdiği dilekçeyi sosyal medya hesabından paylaşan Dursun, dilekçede, 23 Nisan 2020'nin hem TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü hem de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olduğunu anımsattı.
Şehadet parmakları gibi göğe yükselen minarelerin, Allah'ın birliğinin yanında milli birliğin ve beraberliğin de sembolü olduğunu vurgulayan Dursun, ilahi çağrının her gün 5 vakit göklere yükselmesi için o coğrafya parçasının vatan, üzerinde yaşayan insanların da özgür olması gerektiğini belirtti.
Uğrunda bedel ödenen özgürlüklerin kutsal olduğuna dikkati çeken Dursun, "Özgürlük, dini açıdan akıl ve iradeyle birlikte mükellef olmanın da şartları arasındadır. Onun için vatan sevgisi imanın bir parçası gibi algılanır. 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir.' denilerek açılan milli iradenin, her gücün önünde olduğu bilincinin siyasi ve hukuki bir ilke olarak kabul edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100. yılı, bütün dünyayı ve ülkemizi tehdit eden Kovid-19 salgını sebebiyle kutlanamayacaktır." ifadelerini kullandı.
23 Nisan akşamı balkonlardan İstiklal Marşı okunarak, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın hiç olmazsa hatırlanması şeklinde bir organizasyon planlandığını aktaran Dursun, şunları kaydetti:
"Bu organizasyonun daha da başarılı olması adına o akşam İstiklal Marşı'mızın minarelerden okunması ve insanlarımızın balkon ve pencerelerden bu milli coşkuya eşlik etmesi, evlerinde kalan insanlarımıza da büyük bir moral ve güç kaynağı olacaktır. Bu eylemin gerçekleşmesi de din, devlet ve millet bütünleşmesine çok güçlü katkılar sağlayacaktır. Konunun tarafınızca değerlendirilerek, tensip bulunmanız halinde gereğinin takdir ve ifasını saygılarımızla arz ederiz."
Dilekçenin TBMM Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Kayseri Valiliği ve Kayseri İl Müftülüğüne de gönderildiği belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: 23 Nisan, Kayseri, Güncel
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