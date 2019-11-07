Haberler » Güncel » Kayseri Barosundan TBB'de olağanüstü genel kurul girişimlerine tepki

Kayseri Barosundan TBB'de olağanüstü genel kurul girişimlerine tepki

Kayseri Baro Başkanı Cavit Dursun, Türkiye Barolar Birliğinin (TBB) olağanüstü genel kurula götürülmesine yönelik girişimleri doğru bulmadıklarını bildirdi.

07.11.2019 15:30 | Son Güncelleme: 07.11.2019 15:30 Kayseri Barosundan TBB'de olağanüstü genel kurul girişimlerine tepki
Kayseri Baro Başkanı Cavit Dursun, Türkiye Barolar Birliğinin (TBB) olağanüstü genel kurula götürülmesine yönelik girişimleri doğru bulmadıklarını bildirdi.
Dursun, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin ve yargının içinden geçtiği bu süreçte, TBB'nin olağanüstü genel kurula götürülmesinin hiçbir fayda sağlamayacağını belirterek bu durumun kutuplaşma ve ayrışmayı daha da artıracağından endişe duyduklarını ifade etti.
Tek amaçlarının, baroların ve TBB'nin hukuk kurumları olarak varlıklarını güçlü bir biçimde sürdürebilmek ve siyasetten tamamen uzak durarak birlik ruhunun devam etmesini sağlamak olduğunu vurgulayan Dursun, şöyle devam etti:
"Olağanüstü genel kurul yapmanın her türlü açıdan zorluğu nedenleriyle olağanüstü genel kurul yerine, bir önceki başkanlar toplantısında alınan ortak karar gereğince, ortalama 3 ayda bir yapılması kararlaştırılan başkanlar toplantısının yapılması daha yerinde, uygun ve doğru olacaktır. Zira son Samsun mali genel kurulunda yaşananlar ve olanlar, hepimizin hafızasında daha yeni ve tazedir. Barolar ve TBB arasındaki konular, ülke gündeminden tamamen çıkarılmalı, karşılıklı saygı ve anlayışla birlik ve hukuk ruhu devam ettirilmelidir."
Dursun, bütün bu nedenlerle TBB'nin olağanüstü genel kurula götürülmesine yönelik girişimleri doğru bulmadıklarını kaydetti.

Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:03   Ağaca çarpan otomobil ters döndü, motoru yerinden fırladı
21:02   Maas-Pompeo ortak basın toplantısı
20:56   Bakan Albayrak, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'i ziyaret etti
21:00   Esnaf Odası Başkanı Öztürk'ten bir çocuğun ölümüyle sonuçlanan Avcılar'daki servis...
20:59   Tunceli'nin turizm potansiyelini artırmak için 'yamaç paraşütü eğitimi'
20:42   Son dakika: Diyarbakır'da kırmızı listede yer alan 2 terörist öldürüldü
20:23   Son dakika: Pentagon: Suriye'deki petrol geliri ABD'ye değil YPG'ye gidiyor
20:20   Taksici'den turiste şantaj: 150 lira vermezsen telefonunu havalimanına geri götürürüm
19:38   Son Dakika: Akar: YPG/PKK terör örgütü, ABD ve Rusya ile anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmedi
19:30   Fatih'te 4 kardeşin ölümü sonrası elektriklerin kesilmesiyle ilgili soruşturma açıldı
16:08   Son dakika: Ahmet Davutoğlu: Sayın Babacan'la beraber olmak isterdik ama mümkün olmadı
16:46   Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı'ndan otizmli çocukların yuhalanmasına sert tepki: Eğitim sistemimizle örtüşmüyor
14:17   Son dakika: AK Partili Çelik'ten otizmli çocukların yuhalandığı iddiaları hakkında açıklama
19:38   Son Dakika: Akar: YPG/PKK terör örgütü, ABD ve Rusya ile anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmedi
7.11.2019 21:04:16