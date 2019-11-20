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Kayseri Basketbol'un yeni transferi Ann Wauters, sağlık kontrolünden geçti

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'un kadrosuna kattığı Ann Wauters sağlık kontrolünden geçirildi.

20.11.2019 12:26 | Son Güncelleme: 20.11.2019 12:26Kayseri Basketbol'un yeni transferi Ann Wauters, sağlık kontrolünden geçti
Herbalife Nutrition Kadınlar Süper Ligi takımlarından Basketbol'un kadrosuna kattığı Ann Wauters sağlık kontrolünden geçirildi.
Özel bir hastanedeki sağlık kontrolünün ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 39 yaşındaki Belçikalı oyuncu Wauters, birkaç yıllık aranın ardından Kayseri'de olmaktan son derece mutlu olduğunu söyledi.
Wauters, Kayseri'de güzel günler geçirdiğini, önemli başarılara imza attıklarını belirterek, şöyle devam etti:
"Burada Avrupa kupasında final oynadık. Takımda bazı oyuncular gitti ama kalan arkadaşlardan tanıdıklarım var. Yeni takım arkadaşlarım olacak, bun için heyecanlıyım. Bugün oyuncu arkadaşlarımla tanışacağım. Umarım bu sene FIBA Avrupa Kupası'nda final oynarız. Kabul edelim ki Türkiye ligi çok zor bir lig. Bazı maçları kazanıp üst sıralara çıkmayı istiyoruz. Bunun için de taraftarımızın desteğini bekliyoruz. Onlar yanımızda olursa daha ileriye gideceğimizi düşünüyoruz."

basketbol, Bellona, Kayseri, Spor

Kaynak: AA

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