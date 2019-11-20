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Kayseri Basketbol'un yeni transferi Wauters sağlık kontrolünden geçti

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'un yeni transferi Ann Wauters sağlık kontrolünden geçti.

20.11.2019 17:07 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:07Kayseri Basketbol'un yeni transferi Wauters sağlık kontrolünden geçti

Herbalife Nutrition Kadınlar Süper Ligi takımlarından 'un yeni transferi Ann Wauters sağlık kontrolünden geçti.

Bellona Kayseri ile anlaşan 39 yaşındaki Belçikalı oyuncu Ann Wauters sağlık kontrolünden geçti. Memorial Kayseri Hastanesi'nde dahiliye, kardiyoloji, efor, EKG ve kan sayımı kontrolleri yapılan Wauters sağlık kontrolünden sonra açıklama yaptı. Ann Wauters, "Geçtiğimiz senelerde de bu takımda oynamıştım. Burada güzel günler geçirdim. Son FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finalini burada oynadım. Bazı oyuncuları tanıyorum. Bugün oyuncularla tanışacağım. Umarım bu sene de Avrupa Kupası finali oynarız. Türkiye Kadınlar Süper Ligi de çok zor. Maçları kazanıp üst sıralara çıkmak istiyoruz" diye konuştu.

TÜRKİYE'YE YABANCI DEĞİL

Türkiye'de daha önce Galatasaray ve Yakın Doğu Üniversitesi forması giyen tecrübeli basketbolcu, 2016-2017 sezonunda Bellona Kayseri Basketbol'da da görev yapmıştı.



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Kaynak: DHA

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