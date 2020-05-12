KAYSERİ Bayram şekeri satan esnaf Satışlarımızda yüzde 40 civarında düşüş var

Bayram şekeri satan esnaf: Satışlarımızda yüzde 40 civarında düşüş varKAYSERİ'de, koronavirüs salgını, Ramazan Bayramı'na az bir süre kala şeker ve çikolata satışını olumsuz etkiledi.

12.05.2020 13:26 | Son Güncelleme: 12.05.2020 13:35
Bayram şekeri satan esnaf: Satışlarımızda yüzde 40 civarında düşüş var
KAYSERİ'de, koronavirüs salgını, Ramazan Bayramı'na az bir süre kala şeker ve çikolata satışını olumsuz etkiledi. Esnaf Hamdi Çarşıbaşı, "Vatandaşlar acaba evlere ziyarete gidilecek mi' konusunda kararsız. Satışlarımızda yüzde 40 civarında düşüş var" dedi.
Kayseri'de, Ramazan Bayramı'na az bir süre kala esnaf, hazırlıklarını sürdürüyor. Bayramların vazgeçilmesi olan şeker ve çikolata raflardaki yerini aldı. Ancak, koronavirüs salgını şeker ve çikolata satışını olumsuz etkiledi. Geçtiğimiz bayramlara göre işleri oldukça düşen esnaf, sipariş üzerine evlere ürün teslim etmeye başladı. Melikgazi ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi'nde 35 yıldır şeker ve çikolata satışı yapan Hamdi Çarşıbaşı, "Koronavirüs tüm dünyada salgın vaziyetindedir. İster istemez bizim ekonomimizi de olumsuz yönde etkilemiştir. Bu da bizim iş kollarına yansımaktadır. Şu an ramazan ayının son haftalarına doğru girilmiş bulunmaktayız. Ticaretimizin çok yoğun olmasına nazaran şu an beklediğimiz potansiyeli yakalayamadık. Vatandaşlar, 'acaba evlere ziyarete gidilecek mi' konusunda kararsızlar. Satışlarımız da yüzde 40 civarında düşüş var" dedi.
'EVLERE HİZMET BAŞLATTIK'
Çarşıbaşı, iş yerlerini sabah akşam dezenfekte ettiklerini belirterek, "Personellerimiz geldiklerinde ellerini dezenfekte edip eldivenle çalışmaktadır. Bizler buna göre hareket etmekteyiz. Biz ne kadar dikkat ediyorsak vatandaşımızın da dikkat etmesi gerekiyor. Onlarda eldiven ve maske takarak sosyal mesafelerini koruyarak alışverişlerini yapabilirler. Bizler aynı zamanda firma olarak evlere hizmete başlattık. Evlere hizmetlerimiz gün içerisinde teslim edilmektedir. Kapıda ödeme şeklinde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz" dedi.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
KAYSERİ Bayram şekeri satan esnaf Satışlarımızda yüzde 40 civarında düşüş var

Kaynak: DHA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Koronavirüs, Güncel, Haber

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