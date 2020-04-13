Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kayseri bazı toplu taşıma sürücülerinin kovid-19 testi pozitif çıktı

Kayseri'de, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren otobüslerle yapılan toplu ulaşım hizmetlerinde görevli bazı servis elemanları ve şoförlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

13.04.2020 01:34 | Son Güncelleme: 13.04.2020 01:34
Kayseri bazı toplu taşıma sürücülerinin kovid-19 testi pozitif çıktı
Kayseri 'de, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren otobüslerle yapılan toplu ulaşım hizmetlerinde görevli bazı servis elemanları ve şoförlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda Vali Yardımcısı Nail Anlar başkanlığında toplantı gerçekleştirildiği belirtildi.
Toplantıda sunulan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tanzim edilen rapora göre, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yürütülmekte olan otobüslerle yapılan toplu ulaşım hizmetlerinde görevli bazı servis elemanları ve şoförlerde koronavirüs bulgusuna rastlandı ve testleri pozitif çıktı.
Açıklamada kurulun toplantı sonunda aldığı karalar şöyle:
"Mezkur raporda belirtilen servis elemanları ve şoförlerin temas halinde bulundukları görevliler, şoförler ve diğer bireyler ile bütün temaslıların İl Sağlık Müdürlüğünce tespit edilerek 14 gün süreyle karantina altına alınmalarına, toplu taşıma hizmetlerinde aksaklık meydana gelmemesi için İlimiz Büyükşehir Belediyesi ve Ulaşım AŞ tarafından gerekli tüm tedbirlerin alınmasına, kararın ilimiz Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım AŞ ve ilgili diğer kurumlara tebliğine oy birliği ile karar verilmiştir."

Kaynak: AA

Etiketler: İl Sağlık Müdürlüğü, Kayseri, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Akşener: Bilim Kurulu’nun bile haberi yoktu; Erdoğan’ın canı istedi, yasak ilan edildi Haberler
Akşener: Bilim Kurulu'nun bile haberi yoktu; Erdoğan'ın canı istedi, yasak ilan edildi
Ünlü oyuncu köpeğinin katilini arıyor! Kaçarken plakasını düşürmüş Haberler
Ünlü oyuncu köpeğinin katilini arıyor! Kaçarken plakasını düşürmüş
İletişim Başkanı’ndan gece yarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı Haberler
İletişim Başkanı'ndan gece yarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı
Ünlüler, Soylu’nun istifasının ardından Erdoğan’a seslendi Haberler
Ünlüler, Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi
Canlı yayındaki Kılıçdaroğlu’ndan Soylu’nun istifasına ilk yorum Haberler
Canlı yayındaki Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum
Polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlenen kişi, görenleri güldürdü Haberler
Polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlenen kişi, görenleri güldürdü
Fransa’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti Haberler
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti
Cumhurbaşkanı’nın açıkladığı hastanenin inşaatı havadan görüntülendi Haberler
Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı hastanenin inşaatı havadan görüntülendi
Haberler ›› Güncel ››Kayseri bazı toplu taşıma sürücülerinin kovid-19 testi pozitif çıktı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

02:27: Denizli'de sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle vatandaşlar caddelere akın etti - Haber 02:23: Gaziosmanpaşa Halkından Süleyman Soylu'ya destek - Haber 02:20: Nijerya'da 150 silahlı çete üyesi yakalandı - Haber 02:17: Malatya'da sokağa çıkma yasağının ardından caddeler hareketlendi - Haber 02:00: Sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından Kadıköy Meydanı havadan görüntülendi - Haber 01:20: İletişim Başkanı Altun, gece yarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı - Haber 23:35: Ünlü isimler, Süleyman Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi: Kabul etmeyiniz - Magazin