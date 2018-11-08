Kayseri Bebekli Ev Hırsızları Akşam Hangi Kanaldayız

Kayseri
'de hırsızlık yaptığı iddia edilen 14 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Sorgularını tamamlanan hırsızlık şüphelilerinden kadınlar kucaklarındaki bebeklerle dikkati çekerken, adliye giden bazı zanlılar kendilerine görüntüleyen gazetecilere Akşam hangi kanaldayız abi diye seslendi Hırsızlık Büro Amirliği
polisleri Kayseri'de evlerin kapı kilitlerini kırarak kırıp, hırsızlık yaptıklarını belirlenen zanlıların oturdukları 20 adrese, Asayiş Şubesine bağlı 30 ekiple baskın düzenledi. 4 evden ziynet eşyası ve para çalan 14 şüpheli, gözaltına alındı. Sorgusu tamamlanan ve adliyeye çıkarılan 4'ü erkek 10 kadın hırsızlık şüphelilerden, kadınların bebeklerini de dikkati çekti. Hırsızlık şüphelilerinden biri erkek zanlı ise, kendilerini görüntüleyen gazetecilere Abi akşam hangi kanaldayız dedi.
Kayseri
08 Kasım 2018 Perşembe 19:26