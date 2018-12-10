Kayseri Bilim Merkezi'ne Ziyaretçi Akını

10 Aralık 2018 Pazartesi 12:04



10 Aralık 2018 Pazartesi 12:04

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin TÜBİTAK ile Kayseri'ye kazandırdığı Kayseri Bilim Merkezi'ni bir haftada 10 bin kişi ziyaret etti.Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Bilim Merkezi, geçen hafta içerisinde Tales Matematik Müzesi, randevulu okul gezileri ve hafta sonu atölyeleriyle her yaştan ziyaretçiyi bilimle buluşturdu.İnsanların bilim ve teknoloji ile iletişimine imkan sağlayarak, onları araştırmaya, öğrenmeye ve üretmeye teşvik eden Kayseri Bilim Merkezi'nde, 7'den 70'e tüm bilim meraklıları, eğitici, merak uyandırıcı ve heyecanlandırıcı etkinliklerle öğrenmenin ve keşfetmenin keyfini yaşadı.Bilim Merkezi'ni sadece bir hafta içinde 10 bin kişi ziyaret etti.