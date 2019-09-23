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Kayseri Birinci Amatör Küme 1.Hafta

Kayseri 1.Amatör Küme maçında Maktifspor, Yeşilhisar Belediyespor engelini 2 golle geçti.

23.09.2019 09:21Kayseri Birinci Amatör Küme 1.Hafta
Kayseri 1.Amatör Küme maçında Maktifspor, Yeşilhisar Belediyespor engelini 2 golle geçti.

İlk yarısı golsüz sona eren Kayseri 1.Amatör Küme maçının ikinci yarısında 3 gol atıldı. Maktifspor 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Ahmet Pakırcı xx, Ahmet İnci xx, İzzet Samur xx

Maktifspor: Abdullah Yakup Boyraz xx, Onur Kodaş xx, Emrah Demir xx, İbrahim Fındıkçı xx, Yunus Kulan xx, Resul Kahriman xx, İrfan Yeğin xx, Mehmet Akif Kurt xx, Erkam Boyraz xx, Canberk Yalçın xx, Engin Tutuk xx

Yeşilhisarspor: Yasin Katı x, Emre Somuncu x, Abdulsamed Köse x, Yasin Sacu x, H.Hüseyin Gökşen x, Kadir Şimşek x, Recep Koçer x, Abdülbaki Karaman x, Yakup Erdoğan x, İrfan Altıparmak x, Furkan Akburak x

Goller: Resul Kahriman dk 48, Erkam Boyraz dk 65 (Maktifspor) Kadir Şimsek dk 56 (Yeşilhisar Belediyespor) - KAYSERİ

Ahmet İnci, Yeşilhisar, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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