Haberler » Spor » Haber

Kayseri Birinci Amatör Küme 1.Hafta

Kayseri 1.Amatör Küme A Grubunda oynanan ligin ilk maçında Argıncıkspor ile Esentepespor 1-1 berabere kalarak sezona 1 puanla başladılar.

23.09.2019 09:22Kayseri Birinci Amatör Küme 1.Hafta
Kayseri 1.Amatör Küme A Grubunda oynanan ligin ilk maçında Argıncıkspor ile Esentepespor 1-1 berabere kalarak sezona 1 puanla başladılar.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Volkan Oğuz xx, Ö.Hürcan Yücel xx, Yakup Aksoy xx

Argıncıkspor: Mustafa Alperen Karataş xx, Ahmet Arsoy xx, Kerem Göçek xx, Serhat Özdemir xx, Yavuz Selim Kılıçaslan xx, Hüseyin Yılmaz xx, Menduh Çökük xx, Ahmet Sebile xx, Kaan Aşık xx, Metin Yılmaz xx, Fatih Çetinalp xx (Selim Azdeniz xx dk 20)

Esentepespor: Numan Öztürk xx, Kazım Kalkan xx, Yunus Öztürk xx, İsa Polat xx, İbrahim Sayın xx, Emrah Seringen x, Metehan Dinçer xx, Enes Öztürk xx, Ömer Öztürk xx, İbrahim Kazezoğlu xx, Muhammed Gazi Öztürk xx

Goller: Selim Azdeniz dk 32 (Argıncıkspor), Metehan Dinçer dk 60 (Esentepespor) - KAYSERİ

Serhat Özdemir, Karataş, Kayseri, Selim, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
10:19 Başkan Başdeğirmen'den Isparta'ya bisiklet yolu sözü
10:15 Musa aydın: olimpiyatlara katılmak bizim için yeterli değil
10:14 Şaziye erdoğan: çok şükür emeklerim boşa gitmedi ve dünya şampiyonu oldum
10:11 Zeytinburnu belediyespor, kıtalararası buz hokeyi kupası a grubu'nda ikinci oldu
10:06 Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
10:00 Pınar Karşıyaka, Amath M'Baye'ye kavuştu
09:51 Zeytinburnu belediyespor, kıtalararası buz hokeyi kupası a grubu'nda ikinci oldu