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Kayseri Birinci Amatör Küme

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu ekiplerinden Güneşspor, orta sıralarda yer alan rakibi Argıncıkspor'u 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

30.12.2019 08:50 | Son Güncelleme: 30.12.2019 08:55 Kayseri Birinci Amatör Küme
Birinci Amatör Küme A Grubu ekiplerinden Güneşspor, orta sıralarda yer alan rakibi Argıncıkspor'u 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

Stat: Argıncık Stadı 1

Hakemler: Suat Alptekin xxx, Osman Baruk xxx, Turan Çelik xxx

Argıncıkspor: Mustafa Alperen xx, Osman Koş xx, Hüseyin Yılmaz xx (Dk.80 x), Kaan Aşık xx, Kerim Göçek xx, Ahmet Arsoy xx (Dk.65 Haydar Cüce x), Menduh Çökük xx (Dk.71 Mevlüt Buğra x), Ahmet Sebile xx, Emrah Arslan xx, Bahattin Baydemir xx, Fatih Çetinalp xx

Güneşspor: Ömer Sefa xxx, Furkan İmdat xxx, Cengizhan Bakar xxx, Memiş Duran xxx, Enes Güler xxx, Abdulsamet Coşkun xx (Dk.65 Orhan Çankaya x), Mehmet Yenilmez xxx, Osman Rızvan xxx, Ali Yerlitaş xx, (Dk.82 Ferhat Yılmaz x), Mehmet Durdu xxx, Turgut Vural xxx

Gol: Mehmet Durdu Dk.28 (Güneşspor) - KAYSERİ

Karataş, Kayseri, Akdeniz, Selim, Spor

Kaynak: İHA

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