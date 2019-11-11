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Kayseri Birinci Amatör Küme 8.Hafta

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubunda Kayseri Yavuzspor, ligin 8.haftasında oynadığı maçta Büyüleyenspor'u 3-2 mağlup ederek A Grubunun yeni lideri oldu.

11.11.2019 08:53 | Son Güncelleme: 11.11.2019 08:58Kayseri Birinci Amatör Küme 8.Hafta
Birinci Amatör Küme A Grubunda Kayseri Yavuzspor, ligin 8.haftasında oynadığı maçta Büyüleyenspor'u 3-2 mağlup ederek A Grubunun yeni lideri oldu.

Stat: Vali Muammer Güler Stadı

Hakemler: Esat Sabuncu xx, Turan Çelik xx, Deniz Apaçık xx

Kayseri Yavuzspor: H.Anıl Tekin xx, Yunus Mete xx, (Dk.50 Alper Demirel xx), Mustafa Solak xx, Birkan Çelik xxx, Selçuk Çalışkan xx, (Dk.80 Alpay Şimşek x), Tolga Taşoluk xx, Tugay Taşoluk xx, İsmail Mete xxx, Ramazan Bulmuş xxx, D.Mehmet Orçan xxx, A.Görkem Gök xx, (Dk.70 M.Burak Ekici xx)

Büyüleyenspor: Ramazan İsmail Karadeniz x, Osman Çavuş xx, Seyit Sevinti xx, Ali Törk xx,Sinan Yücel x, (Dk.40 Arif Yaman x), Engin Durdağ x, Lokman Öztürk x, Kemal Yüksel x, Fatih Danacı x, Mustafa Palamut xx, Doğukan Bozat x, (Dk.50 Mustafa Hulusi Erol x)

Goller: Ramazan Bulmuş Dk.3-64 (penaltı), İsmail Mete Dk.38 (Kayseri Yavuzspor), Mustafa Palamut Dk.52-68 (penaltı) (Büyüleyenspor) - KAYSERİ

Mustafa Solak, Muammer Güler, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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