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Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu'nda kümede kalma mücadelesi veren Yeni Esenspor, son sırada bulunan rakibi Büyüleyenspor'u 4-0 yenerek puanını 11 yaptı ve kümede kalma adına umutlandı.

08.12.2019 12:25 | Son Güncelleme: 08.12.2019 12:30Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu
Birinci Amatör Küme A Grubu'nda kümede kalma mücadelesi veren Yeni Esenspor, son sırada bulunan rakibi Büyüleyenspor'u 4-0 yenerek puanını 11 yaptı ve kümede kalma adına umutlandı.

Stat: Argıncık 1 Nolu Saha

Hakemler: Kemal Hattatioğlu xx, İzzet Samur xx, Nail Berkant xx

Yeni Esenspor: Halil Mezgitli xx, Fatih Aslan xxx, Hanifi Yavuz xx (Dk. 60 Akif Korkmazyürek xx), Onur Şimşek xxx, Mustafa Tellioğlu xxx, Ali Bıyık xx ( Dk. 40 Mustafa Karafakılı x), Resul Solma xxx, Kahraman Alan xx ( Dk. 75 Hacı Ahmet Alan x), Bekir Gürbüz xxx, Emrah Seringen xxx

Büyüleyenspor: İsmail Karadeniz x, Aykut Sakızlı x, Ali Törk x, Engin Durdağ x (Dk. 46 Faruk Türkoğlu x), Hulusi Erol x ( Dk. 80 Ramazan İlipınar x), Kemal Yüksel x, Fatih Danacı x, Seyit Sevinti x, Mustafa Palamut x, Sinan Yücel x, Doğukan Bozat x

Goller: Bekir Gürbüz(pen) Dk. 45, Kahraman Eyüp Alan Dk. 45, Mustafa Karafatılı Dk. 52, Akif Korkmazyürek Dk. 90 - KAYSERİ

Fatih Aslan, Sarıkaya, Kayseri, Eyüp, Spor

Kaynak: İHA

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