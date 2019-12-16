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Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu'nda oynanan 12. hafta maçında deplasmanda Amarat Gençlikspor'u ikinci yarıda bulduğu goller ile 2-0 yenen Başakpınar Belediyespor, puanını 29'a çıkartarak liderliğini korudu.

16.12.2019 08:48 | Son Güncelleme: 16.12.2019 08:53Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu
Birinci Amatör Küme A Grubu'nda oynanan 12. hafta maçında deplasmanda Gençlikspor'u ikinci yarıda bulduğu goller ile 2-0 yenen Belediyespor, puanını 29'a çıkartarak liderliğini korudu.

Stat: Argıncık 1 Nolu Saha

Hakemler: Esat Sabuncu xx, Harun Soyeşik xx, İzzet Samur xx

Amarat Gençlik: Yunus Babayiğit x, Furkan Bakıcı x (Dk. 60 İsmail Efe x), Mustafa Çilsal xx, Furkan Aydın x, Furkan Tağ x, Suat Polatx, Bayram Dinçer xx, Serhat Bozdağ xx, Ali Dalmış x (Dk. 65 Abdülkerim Güngör x), Hakan Beydilli x, Tarık Tiryaki xx

Başakpınar Belediyespor: Batuhan Karakoç xxx, Engincan Özcan xx, Samet Yılmaz xxx, Umut Akyol xxx, Furkan Ergin xxx, Harun Aslan xx (Dk. 90 Mustafa Erdem x), Enes Koç xxx, İsmail Erdi Halis xxx, Oktay Şahin xx (Dk. 55 Salih Kamacı x), Resul Yıldırım xxx, Ahmed Asaa Mohd xxx

Goller: Umut Akyol Dk. 63, İsmail Erdi Halis Dk. 75 ( Başakpınar Belediyespor )

Kırmızı Kartlar: Furkan Tağ Dk. 90 ( Amarat Gençlik ), Engincan Özcan Dk. 85 (Başakpınar Belediyespor) - KAYSERİ

Başakpınar, Kayseri, Amarat, Spor

Kaynak: İHA

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