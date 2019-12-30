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Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu

Kayseri Birinci Amatör küme A Grubu'nda ligde kalma yarışı veren Argıncık Esnasfpor, sahasında oynadığı maçta güçlü rakibi OSB Atletikspor'a 6-2 mağlup oldu.

30.12.2019 11:16 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:21 Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu
Birinci Amatör küme A Grubu'nda ligde kalma yarışı veren Argıncık Esnasfpor, sahasında oynadığı maçta güçlü rakibi OSB Atletikspor'a 6-2 mağlup oldu.

Stat: Argıngıncık 1 No'lu Saha

Hakemler: Mehmet Altıparmak xx, Osman Baruk xx, Turan Çelik xx

Argıncık Esnafspor: Erdem Kurt x, Emre Öksüz x, Can Köşe x, Onur Ünal x, Fatih Karakuş x, Samet Sarıçiçek x, Engin Uçel x, Cafer Eroğlu x, Duran Yılmaz x, Durmuş Tarım xx, Mücahit Çelik xx

OSB Atletikspor: Ali Birol xxx, Emre Ateş xxx, Furkan Batar xxx, Hamza Efehan Gürpınar xxx, Ömer Yıldız xxx, Yusuf Aydoğdu xxx, Mehmet Akif Gürkan xxx, Emre Ulu xxx, Muzaffer Sekmen xxx, Mustafa Yeşil xxx, Serkan Yıldız xxx

Goller: Duran Yılmaz Dk. 24 ve 39 ( Argıncık Esnafspor ), Furkan Batar Dk. 15 ve 29 Ömer Yıldız Dk. 34 ve 60, Akif Gürkan Dk. 50, Mustafa Yeşil Dk. 70 - KAYSERİ

Ömer Yıldız, Kayseri, OSB, Spor

Kaynak: İHA

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