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Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu'nda şampiyonluk yarışı veren Tomarza Belediyespor, deplasmanda oynadığı maçta Kafkasspor ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında ağır bir yara aldı.

30.12.2019 11:18 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:22 Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu
Birinci Amatör Küme A Grubu'nda şampiyonluk yarışı veren Belediyespor, deplasmanda oynadığı maçta Kafkasspor ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında ağır bir yara aldı.

Stat: Argıncık 2 No'lu Saha

Hakemler: Hüseyin Keğin **, Recep Güneş **, Mustafa Soner Yüce **

Kafkasspor: Engin Koray Albayrak xx, Bekir Böke xx, Abdulbaki İnce xx, Sabri Doğan xx, Resul xx, Osman xx, Burak xx, Eser Şengil xx, Fırat Durgut xx, Furkan xx, Mustafa Erol xx

Tomarza Belediyespor: Hakan Aksoy xx, Fatih Akbudak xx, Şükrü Pekel xx, Samet Öztürk xx, Abdullah Ulucan xx, Selçuk Yılmaz xx, Hakan Gazcıoğlu xx, Mehmet Helvacı xx, İlker Karadöl xx, Ahmet Can Öztürk xx, Erol Hayta xx

Goller: Burak Ekinci Dk. 74 (Pen.) (Kafkasspor), Ahmet Ekinci Dk. 62 (Tomarza Belediyespor) - KAYSERİ

Recep Güneş, Tomarza, Kayseri, Ekinci, Spor

Kaynak: İHA

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