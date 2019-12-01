Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu'nda ilk yarı sona erdi

Bu sezon 11 takımın Süper Amatör Küme'ye yükselmek için ter döktüğü Birinci Amatörküme B Grubu'nda ilk yarı tamamlandı.



Hafta sonu oynanan 5 maç ile ilk yarının sona erdiği B Grubu'ndaki zirve heyecanı adeta nefes kesti. Ligin ilk yarısını 22 puan ile tamamlayan 3 takım averaj ile zirveyi paylaştı. Kayserigücü'nün lider olduğu grupta bu takımı averaj ile Gültepespor ile Sanayi Esnafspor takip etti. Yine şampiyonluk adaylarından Tomarza Belediyespor ise ilkyarıya 18 pan ile nokta koydu. Bu takımları 16 puan ile OSB Atletikspor ile Akkışla Gençlikspor takip ederken 13 puanı bulunan Makfitspor ile Palasspor ise zirve iddialarını sürdürdü. Ligin son üç basamağında ise 7 puanla Kafkasspor, 6 puanla Argıncık Esnafspor ve 3 puan ile Yeşilhisar Belediyespor yer aldı.



İlk iki takımın Süper Amatör Küme'ye yükseleceği grupta son üç takım ise küme düşecek. Grupta ikinci yarı maçları ara vermeden başlayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA