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Kayseri Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında büyük heyecan

Kayseri Birinci Amatör Küme'de heyecan her geçen hafta artarak devam ediyor.

11.11.2019 09:47 | Son Güncelleme: 11.11.2019 09:52Kayseri Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında büyük heyecan
Birinci Amatör Küme'de heyecan her geçen hafta artarak devam ediyor. Her geçen hafta bir birinden kritik karşılaşmaların oynandığı A ve B Gruplarında 8.haftada bir birinden önemli sonuçlar alındı.

İşte haftanın maç sonuçları;

Kayseri Yavuzspor 3-2 Büyüleyenspor

Gençlikspor 2-0 Argıncıkspor

Kayserigücü FK 2-2 Belediyespor

Kayseri OSB Atletikspor 7-1 Yeşilhisar Belediyespor

Makfitspor 3-1 Argıncık Esnafspor

Sanayi Esnafspor 4-1 Palasspor

Yeni Esenspor 2-1 Yerköyspor

Esentepespor 2-1 Güneşspor

Gültepespor 9-0 Kafkasspor

Başakpınar Belediyespor 0-1 Erciyes Reşadiye Grnçlikspor - KAYSERİ

Kayseri, Tomarza, Amarat, Spor

Kaynak: İHA

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