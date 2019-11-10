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Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu'nda şampiyonluğun güçlü adayı Gültepespor, ligde sıkıntılı günler geçiren rakibi Kafkasspor'u 9-0 gibi farklı bir skor ile yenerek önemli bir avantaj elde etti.

10.11.2019 10:05 | Son Güncelleme: 10.11.2019 10:10Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu
Birinci Amatör Küme B Grubu'nda şampiyonluğun güçlü adayı Gültepespor, ligde sıkıntılı günler geçiren rakibi Kafkasspor'u 9-0 gibi farklı bir skor ile yenerek önemli bir avantaj elde etti.

Stat: Argıncık 2 Nolu

Hakemler: Volkan Oğuz xx, Recep Güneş xx, Esat Sabuncu xx

Gültepespor: İbrahim Okuducu xxx, Hüseyin Saltık xxx, İsrafil Vural xxx, Cankat Yalçın xxx, Atakan Umar xx (Dk. 43 Ünal Narinç xx), Emre Altınalana xxx, Alihan Soyak xxx, Şahin Boz xxx, Ömer Mete xxx, Kubilay Babacan xxx, Niyazi Türkan xxx

Kafkasspor: Özkan Aktunç x, Bekir Böke x, Ömer Baykal x, Mustafa Enes Cingöz x, Can Gözdağ x, Osman Kutay Altunbaş x (Dk. 66 Enes Çelik x), Eser Şengil x, Furkan Baykal x, Mert Can Avcı x (Dk. 18 Burak Ekinci x), Osman Üstüntoy x (Dk. 46 Sabri Doğan x), Resul x

Goller: Alihan Soyak Dk. 14 ve 42, Kubilay Babacan Dk. 33, 37 ve 39, Şahin Boz Dk. 36, 85 ve 90, Yunus Emre Altınalana Dk. 80 (Gültepespor) - KAYSERİ

Mustafa Fehmi Kubilay, Recep Güneş, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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