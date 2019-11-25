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Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu'nda şampiyonluk yarışı veren takımlardan Sanayi Esnafspor, yakın takipçisi Tomarza Belediyespor'u evinde 1-0 yenerek 19'a yükselttiği puanı ile zirve takibini sürdürmüş oldu.

25.11.2019 08:27 | Son Güncelleme: 25.11.2019 08:32Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu
Birinci Amatör Küme B Grubu'nda şampiyonluk yarışı veren takımlardan Sanayi Esnafspor, yakın takipçisi Belediyespor'u evinde 1-0 yenerek 19'a yükselttiği puanı ile zirve takibini sürdürmüş oldu.

Stat: Argıncık 2 Nolu

Hakemler: Mehmet xx, Muhammet Ülker xx, Abdulkadir Keğin xx

Sanayi Esnafspor: Ömer Aktosun xxx, Erdal Kantemir xx, Erdal Demir xxx, Yusuf Bayazıt xx, Metin Tanrısever xx, Ahmet Tidim xxx, Fatih Çetin xxx, Hüseyin Çakır xxx, Durdu Mehmet Göksel xxx, Gökhan Yeşilbaş xxx, Furkan Karakaya xx

Tomarza Belediyespor: Hakan Aksoy xx, Fatih Akbudak xx, Mert Celayir xx, Emreh Aktaş x ( Dk. 46 Abdurrahim İçil x), Şükrü Pekel xx, Mehmet Helvacı xx, Ahmet Can Öztürk x, İlker Karadöl xx, Hakan Gazcıoğlu xx, Mehmet Arı xx, Erol Hayta x

Gol: Gökhan Yeşilbaş Dk. 40 ( Sanayi Esnafspor ) - KAYSERİ

Tomarza, Kayseri, Yeniay, Spor

Kaynak: İHA

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