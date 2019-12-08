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Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu'nda şampiyonluk yarışı veren iki takımın karşılaşmasında Kayserigücü ile Gültepespor 2-2 berabere kalarak haftayı 1 puan ile kapattılar.

08.12.2019 12:23 | Son Güncelleme: 08.12.2019 12:28Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu
Birinci Amatör Küme A Grubu'nda şampiyonluk yarışı veren iki takımın karşılaşmasında Kayserigücü ile Gültepespor 2-2 berabere kalarak haftayı 1 puan ile kapattılar.

Stat: Argıncık 1 Nolu Saha

Hakemler: Mustafa Savranlar xx, Recep Güneş xx, Deniz Apaçık xx

Gültepespor: İbrahim Okuducu xx, Hüseyin Saltık xxx, İsrafil Vural xx, Turgut Kıvrak xx, Niyazi Türkan xxx, Emre Altınalana xx, Ünal Narinç xx, Şahin Boz xx, Atakan Umar xx ( Dk. 46 Ömer Mete xx), Kubilay Babacan xx, Alihan Soyak xx

Kayserigücü: Mehmet Akbaş xx, Yunus Akyüz xx, Yakup Aslan xx, Burak Çizmeciler xx, Yavuz Özbey xx, Emre Zeren xx, Adem Yönel xx ( Dk.47 Mahmut Can Altay xx), İnanç Albayrak xxx, Hasan Can Okumuş x, Uğur Karahançer xx, Onur Recep Çopur xx

Goller: Hüseyin Saltık Dk. 7, Niyazi Türkan Dk. 90 (Gültepespor), İnanç Albayrak Dk. 15 ve 50 (Kayserigücü) - KAYSERİ

Recep Güneş, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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