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Kayseri Birinci Amatör Küme'de nefesler tutuldu

Kayseri Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında heyecan devam ediyor.

23.12.2019 09:18 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:23 Kayseri Birinci Amatör Küme'de nefesler tutuldu
Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında heyecan devam ediyor. Her iki grupta bu hafta sonu oynanan bir birinden önemli karşılaşmalarda sürpriz sonuçlar çıktı. A Grubunda Belediyespor liderliğini sürdürürken, B Grubunda ise Kayserigücü FK, Belediyespor ve Gültepespor şampiyonluk için kıyasıya yarışıyor.

A Grubu Maç Sonuçları

Başakpınar Belediyespor 3-0 Kayseri Yavuzspor

Amarat Gençlikspor 3-2 Yeni Esenspor

Esentepespor 1-2 Yerköyspor

Erciyes Reşadiye Gençlikspor 3-1 Argıncıkspor

Güneşspor 3-0 Büyüleyenspor (Hükmen)

B Grubu Maç Sonuçları

Gültepespor 2-1 Sanayi Esnafspor

Kayserigücü FK 3-1 Makfitspor

Kayseri OSB Atletikspor 0-0 Akkışla Gençlikspor

Tomarza Belediyespor 3-1 Palasspor

Argıncık Esnafspor 3-0 Yeşilhisar Belediyespor (Hükmen)

Kafkasspor (BAY) - KAYSERİ

Başakpınar, Tomarza, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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