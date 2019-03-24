Kayseri
Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde kümede kalma yarışı veren iki takımın maçında Kayseri İdman Yurdu'nu 4-2 yenen Kocasinan
Gençlikspor, ligde kalma adına umutlandı.
Stat: Argıncık 2 Nolu saha
Hakemler: Bilge Kaan
Çakır xx, Kemal Deliktaş xx, Mehmet Kaya
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Saha Komiseri: Yılmaz Özdaş
Kocasinan Gençlik U19: Burak Üzüm xx, Emin Osman xx, Mustafa Bayındır
xx, Ahmet Kahveci
xx, Serhat Sönmez xxx, Buğrahan Artıran xx, Ali Arslan
xxx, Davut Ögden xx, Şerafettin Sevim xxxx, Batuhan Öztürk xxx, Bilal Yıldırım
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Kayseri İdman Yurdu U19: Samet Tecik xx Yasin Silay x Naci Avcı xx, Zekeriya Usta xx, Mustafa Karakaya
xx, Ahmet Kocaman
xx, Oğuzhan Öncü x, Oğuzhan Şirin xx, Hüseyin Özer
xx, Orhan Çınar
xx, Galip Akyıldız xx
Goller: Dk.11 Ali Arslan, Dk.20-60-80 Şerafettin Sevim (Kocasinan Gençlik-U19), Dk.10 Ahmet Kocaman, Dk.78 Hüseyin Özer (Kayseri İdmanyurdu) - KAYSERİ
Ahmet Kocaman, Ali Arslan, Kocasinan, Kayseri, Spor
Kaynak: İHA