Kayseri
Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde şampiyonluk kovalayan Kocasinan
Şimşekspor 22. hafta maçında Kılıçaslan Yıldızspor'u 3-0 yenerek Türkiye
Şampiyonası'na katılma adına önemli bir avantaj elde etti.
Stat: Argıncık 1 Nolu Saha
Hakemler: Cemal Emre Gömeç
xx, Onur Öztal xx, Harun Soyeşik xx
Saha Komiseri: Nihat Akşit
Kocasinan Şimşekspor U19: Arda Yücel xx, Resul Şener xxx, Furkan Yiğit Yılmaz xx, İsmailcan Erbaş xx, Emre Büyükçelik xxx, Ozan Altuner xxx, Eren Topuz xxx, Batuhan Bozkurt xxx, Berkay
Arı xxx, Okan Çetiner xxx, Oğuzhan Örs xxx
Kılıçaslan Yıldızspor U19: Mehmet Sarıçay xx, İbrahim Özdin x, Yusuf Yalçın
xx, Ömer Faruk Kalkan x, Ali Ilık x, Güray Kepenek xx, İsmail Polat
xx, Osman Altunal x, Çağrı Polat xx, Hasan Sancak
x, Osman Kerşanlı x
Golleir: Dk.23 Berkay Arı, Dk.62 Eren Topuz, Dk.70 Resul Şener (K.Şimşekspor) - KAYSERİ
Türkiye, Kocasinan, Kayseri, Spor
Kaynak: İHA