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Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'ne bu sezon yükselen iki takımın karşılaşmasında Anadolu Yıldızları güçlü rakibi Demirspor'u 4-2 yenerek ilk kez yer aldığı lige üç puanla başladı.

20.10.2019 08:24Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'ne bu sezon yükselen iki takımın karşılaşmasında Anadolu Yıldızları güçlü rakibi Demirspor'u 4-2 yenerek ilk kez yer aldığı lige üç puanla başladı.

Stat Argıncık 1 Nolu

Hakemler: İsmail Sakar xxx, Rıza Öztürk xxx, Yakup Uğurlu xxx

Anadolu Yıldızları U-19: Talha Gürsoy xx, Mustafa Oktay xx, Samet Adsız xx, Hasan Dalkılıç xx (Dk. 56 Gökhan Mutlu x), Ali Yıldız xxx, Mustafa Yılmaz xx, Baran Ayar xx (Dk. 51 Eray Yazılıtaş x), Oğuzhan Şimşek xx(Dk. 68 Muhammet Salgın xx), Karahan Hamurcu xxx, Murat Ayrın xxx, Berat Aydemir xx

Demirspor U-19: Yüksel Karslıoğlu x, İsmail Killik xx, Alican Koçer x, Raşit Aslan xx (Dk. 78 Yusuf Demir x), Ömer Can Koçer xx, Adem Ulu xx, Mehmet Koçak x, Anıl Taş xx, Furkan Erdoğan xx (Dk. 50 Alper Efe x), Taha Kınacı x, Oğuzhan Şimşek xx

Goller: Murat Aydın Dk. 5, Berat Aydemir Dk. 44 (Pen.) ve Dk. 90, Karahan hamurcu Dk.70 (Anadolu Yıldızları), Serhat Pakır Dk. 14, Anıl Taş Dk. 16 (Demirspor) - KAYSERİ

Mustafa Oktay, Rıza Öztürk, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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