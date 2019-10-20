Kayseri
Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde ilk hata maçında ligin yeni takımlarından Yavuzspor ile karşılaşan Kocasinan
Şimşekspor sahadan 4-2 galip ayrıldı.
Stat: Argıncık 1 Nolu
Hakemler: Kemal Deliktaş xxx, Rıza Öztürk xxx, Mehmet Kaya xxx
Kocasinan Şimşekspor U-19: Ahmet Arda Yücel xxx, İsmail Can Erbaş xx, Furkan Yiğit Yılmaz xx, Yunus Emre Büyükçekiç xxx, Abdülkadir Baykaldı xx, Emircan Yıldırım xxx, Batuhan Bozkurt xx, Cengizhan Güler xx (Dk. 52 Yasin Eker x), Furkan Aslan xxx, Abdullah Enes Ozan xx (Dk. 57 Aziz Kaan Hasdemir xx), Kadir Eren Üçal xx (Dk. 60 Kadir Dinçaslan x)
Yavuzspor: Alperen Yılmaz x, Yusuf Şahin x, Semih Bingöl xx, Harun Yılmaz x (Dk. 35 Talha Doğan xx), Tolga Taşoluk xx, Mustafa Solak xx, Mehmet İnce x (Dk. 46 Furkan Zengin x), Hüseyin Taş x (Dk. 60 Gökdeniz Temizyürek x), Görkem Gök xx, Fatih Bağcı xx, Gökhan Bıyık xx
Goller: Batuhan Bozkurt Dk. 2, Furkan Aslan Dk. 46 ve 89, Kadir Eren Üçal Dk. 50 (Kocasinan Şimşekspor), Görkem Gök Dk. 45, Furkan Zengin Dk. 68 (Yavuzspor) - KAYSERİ