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Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde oynanan Anadolu Yıldızları-Kayseri Yolspor maçı karşılıklı goller ile 1-1 sona ererken, iki takımda puanını 13'e çıkartarak zirve takibini sürdürdü.

24.11.2019 08:23 | Son Güncelleme: 24.11.2019 08:28Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi
Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde oynanan Anadolu Yıldızları-Kayseri Yolspor maçı karşılıklı goller ile 1-1 sona ererken, iki takımda puanını 13'e çıkartarak zirve takibini sürdürdü.

Stat: Argıncık 2 No

Hakemler: Esat Sabuncu xx, Samet Uzun xx, Onur Arifoğlu xx

Anadolu Yıldızları: Talha Gürsoy xx, Oğuzhan Şimşek xx, Samet Atsız xx, Mustafa Oktay xx, Ali Yıldız xx, Gökhan Mutlu xx, Eray Yazılıtaş xx ( Dk. 75 Emre Şahin x ), Mustafa Yılmaz xx, Karahan Hamurcu xxx, Murat Aydın xx, Berat Aydemir xx

Kayseri Yolspor: İmdat Mercan xx, Hamit Doğan xx ( Dk. 78 Murat Akbulut x), İsmail Yıldırım xx, Efehan Çimen xx, Birhat Yağbasan xx, Yasin Tarım xx, Doğan Örnek xx, Yunus Güneri xx, Mustafa Saylağ xxx, Samet Uçar xx, Can Ardıç xx

Goller: Karahan Hamurcu Dk. 25 ( Anadolu Yıldızlarıspor ), Mustafa Saylağ Dk. 28 ( Kayseri Yolspor )

Kırmızı Kart: Kaan Sağnak Dk. 70 (Kayseri Yolspor) - KAYSERİ

Mustafa Oktay, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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